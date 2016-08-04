Москва, 4 августа, 2016, 14:02 — ИА Регнум. Срок ареста заместителя министра культуры России, фигуранта уголовного дела о хищении средств в Министерстве культуры РФ Григория Пирумова продлён по решению Лефортовского суда Москвы до 1 октября 2016 года. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Екатерина Краснова, передаёт радиостанция BFM.

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Решение суд принял в ходе слушаний, проведённых сегодня, 4 августа, в закрытом режиме. «Срок содержания под стражей в отношении Пирумова продлен до 15 октября. Суд удовлетворил ходатайство следствия», — сказала Краснова.

Адвокат Фёдор Куприянов сообщил, что чиновнику предъявлены обвинения по новому эпизоду уголовного дела, сведения о котором не раскрываются. Всего таких эпизодов в деле пять.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 августа Лефортовский суд Москвы отправил ещё одного фигуранта дела о хищениях в Минкультуры, бизнесмена Никиту Колесникова под домашний арест. Домашний арест продлится до 16 октября.

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Напомним, уголовное дело о хищениях в Минкультуры было заведено в марте 2016 года. Тогда ФСБ задержала ряд чиновников ведомства, подозреваемых в причастности к хищениям, и ряд бизнесменов, чьи фирмы получили подряд на реставрационные работы в Новодевичьем монастыре (Москва) и в крепости в деревне Изборск (Псковская область).