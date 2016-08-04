Москва, 4 августа, 2016, 13:55 — ИА Регнум. Писатель Эдуард Успенский написал продолжение «Простоквашино», а иллюстраторы «Одноклассников» нарисовали героев новой сказки. Об этом M24.ru рассказали в пресс-службе соцсети.

Цитата из м/ф «Каникулы в Простоквашино». Реж. Владимир Попов. 1980. СССР Почтальон Печкин и другие

«Рассказ («Простоквашино. Битва за почту») впервые появится в социальной сети «Одноклассники», где будет публиковаться отрывками в виде постов с иллюстрациями в течение нескольких месяцев», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пользователи соцсети смогут не только первыми прочесть рассказ, но и повлиять на его финал.

Когда именно выйдет онлайн-рассказ, пока неизвестно.