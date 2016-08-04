Главный символ «Алых парусов» в Петербурге попал под импортозамещение
Санкт-Петербург, 4 августа, 2016, 13:56 — ИА Регнум. Власти Санкт-Петербурга рассмотрят вопрос о замене шведского парусника Tre Kronor в качестве главного символа праздника выпускников «Алые паруса» на российское учебное судно «Юный Балтиец». Об этом сегодня, 4 августа, ИА REGNUM сообщили в аппарате вице-губернатора Санкт-Петербурга Владимира Кириллова.
С 2009 года ежегодно шведский бриг Tre Kronor — точная копия брига Gladan 1857 года — появляется на Неве перед участниками «Алых парусов» в момент кульминации праздника, символизируя трёхмачтовый галиот «Секрет» из знаменитого произведения Александра Грина.
Однако теперь власти Петербурга задумались об импортозамещении и в этой праздничной сфере. Сегодня вице-губернатор Кириллов осмотрел учебное судно «Юный Балтиец», которое готовится к первому походу после капремонта. Судно закреплено за Морским техническим колледжем. С предложением заменить шведских коллег на «Алых парусах» к чиновнику обратился экипаж российского парусника.
Как сообщается, для этого есть все условия. В ходе ремонта судно получило современное оборудование и новый комплект парусов. Кроме того, корпус судна был окрашен в первоначальный цвет — белый. «Юный Балтиец» сейчас находится на штатном месте стоянки на набережной Лейтенанта Шмидта в створе 12−13 линий.
«В прошлом «Юный Балтиец» уже выступал в роли официального парусника праздника «Алые паруса». Сейчас, после большого обновления, он вновь готов выполнять эту почетную задачу. Считаем, что было бы правильным использовать для праздника наше петербургское судно», — сказал директор Морского технического колледжа Виктор Никитин. Это подтвердил и капитан судна Дмитрий Костин.
Как отметили в Смольном, вице-губернатор Владимир Кириллов пообещал проработать вопрос привлечения парусника к «Алым парусам». «Это позволит сократить расходы на праздник <…> Меньше будет вопросов с оформлением пребывания в Петербурге иностранного парусника. Наконец, с точки зрения имиджа города будет разумнее использовать на петербургском празднике именно петербургское судно», — приводит слова чиновника его пресс-служба. К тому же, добавил Кириллов, наш парусник длиннее и выше шведского.
«Юный Балтиец» предназначен для прохождения плавательной практики курсантами Морского технического колледжа и членами клубов «Юных моряков» Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Судно может одновременно брать на борт 32 курсанта, 4 преподавателей и 15 членов экипажа.
«Юный Балтиец» — двухмачтовая шхуна. Площадь парусов — 500 кв. метров, длина 49,5 метра, ширина — 8,4 метра, высота борта — 6 метров, высота мачт — 32 метра, водоизмещение — 441 рег. т., осадка — 3,07 метра, мощность двигателя — 1000 л.с.
Напомним, масштабный праздник выпускников «Алые паруса» в 2016 году был проведен в центре Санкт-Петербурга уже в 12-й раз. Праздник ежегодно привлекает окончивших школы молодых людей, теперь уже не только из Петербурга, но и из других регионов страны. В этом году на «Алых парусах» побывало свыше миллиона участников и гостей из числа горожан и туристов.