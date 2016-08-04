Санкт-Петербург, 4 августа, 2016, 13:56 — ИА Регнум. Власти Санкт-Петербурга рассмотрят вопрос о замене шведского парусника Tre Kronor в качестве главного символа праздника выпускников «Алые паруса» на российское учебное судно «Юный Балтиец». Об этом сегодня, 4 августа, ИА REGNUM сообщили в аппарате вице-губернатора Санкт-Петербурга Владимира Кириллова.

gov.spb.ru Учебное судно «Юный Балтиец»

С 2009 года ежегодно шведский бриг Tre Kronor — точная копия брига Gladan 1857 года — появляется на Неве перед участниками «Алых парусов» в момент кульминации праздника, символизируя трёхмачтовый галиот «Секрет» из знаменитого произведения Александра Грина.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Шведский бриг Tre Kronor на празднике «Алые паруса»

Однако теперь власти Петербурга задумались об импортозамещении и в этой праздничной сфере. Сегодня вице-губернатор Кириллов осмотрел учебное судно «Юный Балтиец», которое готовится к первому походу после капремонта. Судно закреплено за Морским техническим колледжем. С предложением заменить шведских коллег на «Алых парусах» к чиновнику обратился экипаж российского парусника.

Как сообщается, для этого есть все условия. В ходе ремонта судно получило современное оборудование и новый комплект парусов. Кроме того, корпус судна был окрашен в первоначальный цвет — белый. «Юный Балтиец» сейчас находится на штатном месте стоянки на набережной Лейтенанта Шмидта в створе 12−13 линий.

«В прошлом «Юный Балтиец» уже выступал в роли официального парусника праздника «Алые паруса». Сейчас, после большого обновления, он вновь готов выполнять эту почетную задачу. Считаем, что было бы правильным использовать для праздника наше петербургское судно», — сказал директор Морского технического колледжа Виктор Никитин. Это подтвердил и капитан судна Дмитрий Костин.

Как отметили в Смольном, вице-губернатор Владимир Кириллов пообещал проработать вопрос привлечения парусника к «Алым парусам». «Это позволит сократить расходы на праздник <…> Меньше будет вопросов с оформлением пребывания в Петербурге иностранного парусника. Наконец, с точки зрения имиджа города будет разумнее использовать на петербургском празднике именно петербургское судно», — приводит слова чиновника его пресс-служба. К тому же, добавил Кириллов, наш парусник длиннее и выше шведского.

«Юный Балтиец» предназначен для прохождения плавательной практики курсантами Морского технического колледжа и членами клубов «Юных моряков» Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Судно может одновременно брать на борт 32 курсанта, 4 преподавателей и 15 членов экипажа.

«Юный Балтиец» — двухмачтовая шхуна. Площадь парусов — 500 кв. метров, длина 49,5 метра, ширина — 8,4 метра, высота борта — 6 метров, высота мачт — 32 метра, водоизмещение — 441 рег. т., осадка — 3,07 метра, мощность двигателя — 1000 л.с.

Напомним, масштабный праздник выпускников «Алые паруса» в 2016 году был проведен в центре Санкт-Петербурга уже в 12-й раз. Праздник ежегодно привлекает окончивших школы молодых людей, теперь уже не только из Петербурга, но и из других регионов страны. В этом году на «Алых парусах» побывало свыше миллиона участников и гостей из числа горожан и туристов.