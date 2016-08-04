Сургут, Югра, 4 августа, 2016, 14:02 — ИА Регнум. В Югре оштрафовали кандидата в думу ХМАО от КПРФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил сам кандидат Сергей Чичканов.

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Напомним, 22 июля сотрудники ОМОН задержали двух кандидатов в думу Югры от КПРФ: Сергея Чичканова и Андрея Калошина.

«Сотрудники УВД Сургута пояснили, что нашим товарищам инкриминируют состав преступления, предусмотренный ст. 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Ребята ранее не судимы. Молоды, с активной жизненной позицией, образованные, умные», — сообщали коммунисты Югры корреспонденту ИА REGNUM. Андрея вскоре отпустили, но Сергею предъявили обвинение. «Если будет арест, то все встанет на свои места — репрессии», — заявляли партийцы.

«При проведении последнего опроса жителей Сургута было установлено, что Сергей Чичканов и Андрей Калошин являются лидерами по своим округам, значительно опережая представителей «Единой России». То есть из 2 тыс. 500 респондентов 41% был готов проголосовать за наших ребят. Какие бы комментарии нам ни давали различные сотрудники органов внутренних дел, один факт, которым сопровождался захват наших кандидатов, объяснению не поддаётся. Якобы в 2015 году они то ли поделились, то ли лайкнули ролик, признанный экстремистским. Тогда зачем сотрудники ОМОНа изъяли у наших товарищей документы по выдвижению?» — недоумевали сургутские коммунисты.

Также они отмечали, что Сергей Чичканов и Андрей Калошин на партконференции были выдвинуты кандидатами по одномандатным округам №11 и №12 на выборах в думу автономного округа. Их задержали в субботу, тогда как в понедельник ребята должны были отнести документы в избирком. Коммунисты считают, что их товарищам силовики припомнили пикеты и голодовку в 2015 году, на которых Сергей и Андрей требовали от правоохранительных органов соблюдения законодательства РФ, в особенности от начальника УМВД по Сургуту Александра Ерохина.

В разговоре с корреспондентом ИА REGNUM Сергей Чичканов восстановил хронологию событий 22 и 23 июля."Рано утром, в 6:30 ко мне домой с обыском пришли сотрудники следственного отдела по городу Сургуту, в сопровождении ОМОН, — говорит Сергей. — Как только я открыл дверь меня повалили лицом в пол, заковали в наручники. Вывели из дома полуголым, в одних шортах, босиком, бросили на пол «Газели» и отвезли в здание УМВД по Сургуту. В одном из кабинетов на пятом этаже с 7:30 до 17:00 со мной беседовали различные сотрудники полиции, оперуполномоченные различных подразделений. Требовали признаться в экстремизме, разжигании ненависти к правоохранительным органам. Задержали на самом деле четверых ребят, администраторов группы «ВКонтакте». Должен был быть и пятый, но его не было дома, оставили ему повестку в двери. На меня оказывалось психологическое давление со стороны сотрудников. Лично в мой адрес сыпались угрозы большими тюремными сроками и загубленной жизнью. Они ходили из кабинета в кабинет. Ребятам говорили, что я «во всем признался», мне говорили, что я должен спасти остальных и «сознаться во всем». Все это было без оформления какого-либо протокола задержания. По всем фактам я уже подал заявления в прокуратуру и в управление собственной безопасности МВД. Психологическая подготовка длилась почти 8 часов, затем меня отвезли в следственный отдел по Сургуту, где оформили протокол задержания в 17:55. Предъявили обвинение, начали настоящий допрос в присутсвии моего адвоката. Я сослался на 51-ю статью Конституции РФ и от дачи показаний отказался. Полицейским было известно, что я собираюсь баллотироваться. Лично не отрицал намерения, тем более есть протокол партийной конференции. Стоит отметить, что само уголовное дело было возбуждено в 00:10 22.07.2016, а в 06:30 они уже были у меня в квартире. Позже узнал, что задержанных ребят выпустили, после 16-ти часов незаконного удержания (без проткола задержания), а товарищи пикетировали здание УВД Сургута. Ночь я провел в изоляторе временного содержания. На следующий день, 23 июля, меня повезли в суд. С 14:00 до 20:00 длился процесс. Следователь и прокурор требовали моего ареста, так как якобы я опасен, как радикальный человек. Но судья решил иначе, учитывая положительные характеристики, в том числе и с места работы, мою социальную адаптированность и прочее. В 21:00 меня выпустили.

На сегодня на меня наложен штраф в тысячу рублей за распространение экстремистских материалов. А именно песен «ВКонтакте» групп 25/17 и ГРОТ. Некоторые композиции этих музыкальных групп признаны экстремистскими. У меня было две запрещённые песни на странице. Честно, не знал, что они вне закона. Я их добавлял четыре года назад. Граждан у нас не предупреждает администрация соцсети, что они постят что-то запретное. Хоть меня и зарегистрировали кандидатом в депутаты думы Югры, дело не закрыто. Допросили уже 100 человек моих знакомых. Признаться, не представляю, куда это приведет. Но считаю, что это местечковая месть начальника УМВД Сургута Ерохова за наши пикеты и голодовку против его произвола. Округ явно здесь не замешан и не заинтересован в очередном политическом скандале, которых на этих выборах и без моего дела предостаточно».

Отметим, что в день задержания 28-летнего Сергея Чичканова местный СКР ему инкриминировал отнюдь не запрещенную музыку на странице, а часть 1 статьи 282 УК РФ («Действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды по отношению к группе лиц по признакам принадлежности к социальной группе, совершенные публично, с использованием информационно-телекоммуникационных сети «Интернет»). «По версии следствия, 23 ноября 2015 года подозреваемый разместил в одной из групп социальной сети видеофайл, содержание которого направлено на возбуждение ненависти и вражды по признакам социальной принадлежности. Умышленные действия подозреваемого носили открытый характер и были совершены им публично. Видеофайл просматривал и комментировал неограниченный круг участников сетевого сообщества, а также иные пользователи социальной сети. Своими действиями подозреваемый нарушил принципы Конституции Российской Федерации, согласно которым пропаганда и агитация, возбуждающие социальную ненависть и вражду, являются недопустимыми», — сообщала пресс-служба окружного СКР.

«Речь идет о видеоролике с участием Руслана Аюпова, который сейчас скрывается из-за преследований по ещё одному, на мой взгляд, сфабрикованному делу, — пояснил Сергей. — Видео удалено по решению суда, состоявшегося в феврале этого года. Руслан призывал там идти на выборы кандидатов, не запятнанных в коррупционных схемах, чтобы остановить правовой беспредел в Сургуте».

Напомним, выборы в думу ХМАО пройдут 18 сентября.