Берлин, 4 августа, 2016, 13:46 — ИА Регнум. Впервые с 1995 года правительство ФРГ пересматривает концепцию гражданской обороны, сообщает газета Bild. Новая концепция будет предусматривать меры на случай масштабной террористической атаки.

pixabay.com Защита от химической атаки

По информации газеты, новая концепция будет принята 24 августа. В числе прочих мер правительство планирует увеличить запасы антибиотиков и вакцины против оспы на случай применения террористами бактериологического оружия.

При необходимости власти закупят большое количество костюмов химзащиты, подлежащих срочному распределению среди населения. При непосредственной угрозе жители Германии будут оповещены через радио, телевидение, СМС или специальными сиренами.

Кроме того, правительство обяжет власти муниципалитетов оборудовать специальные колодцы для снабжения населения питьевой водой из расчета 15 литров в день на человека.

Напомним, на территории ФРГ в конце июля текущего года произошло несколько терактов. 18 июля 17-летний беженец, вооруженный ножом и топором, напал на пассажиров пригородного поезда, направлявшегося в Вюрцбург, в результате чего пострадали 15 человек.

22 июля в Мюнхене террорист расстрелял 10 прохожих на территории Олимпийского торгового центра. 24 июля 27-летний сириец в центре Ансбаха взорвал самодельную бомбу рядом со входом на территорию музыкального фестиваля. Сам террорист погиб, а еще 15 человек были ранены.

Власти Германии постоянно указывают на то, что ФРГ является главной мишенью террористов.