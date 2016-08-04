Москва, 4 августа, 2016, 13:43 — ИА Регнум. Комиссия Московского УФАС раскрыла картельный сговор между АО «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД», ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ФАРМ-ЦЕНТР» и ООО «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ-САРАТОВ», сообщает пресс-служба ведомства. Установлено, что компании обменивались информацией и использовали единую инфраструктуру при подаче заявок, в результате чего заключение соглашения между ними привело к поддержанию высоких цен на торгах.

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«Действия сговорившихся участников торгов подрывают конкуренцию на рынке и наносят серьезный ущерб экономике. В результате сговоров государство и его учреждения платят в разы больше за услуги, что, в итоге, сказывается на конечном потребителе», — заявил начальник отдела антимонопольного контроля финансовых и товарных рынков Олег Дубков.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД»: «Это решение ФАС рассматривает действия «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД» в период с марта 2013 по ноябрь 2014 года. В декабре 2015 года в акционерный капитал «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД» вошли новые акционеры»

Ранее различные медицинские учреждения Москвы и Московской области, а также Министерство экономики и торговли Республики Калмыкия провели 141 аукцион на поставку лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения и спецпродуктов лечебного питания, в том числе для обеспечения граждан, имеющих право на получение государственной соцпомощи.

Напомним, ответственность за картельный сговор предусмотрена ч.1 ст.14.32 КоАП РФ и влечет наложение административного штрафа.