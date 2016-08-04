Ереван, 4 августа, 2016, 13:41 — ИА Регнум. Генеральный прокурор Армении Геворг Костанян подал в отставку, сообщила советник генпрокурора Кристине Мелконян.

photolure Геворг Костанян

Мелконян написaла на своей странице в Facebook, что сегодня, 4 августа, в Генпрокуратуре состоялось заседание коллегии, которое вёл генпрокурор Геворг Костанян.

«Генпрокурор проинформировал членов коллегии, что из-за проблем со здоровьем обратился к президенту Армении с просьбой принять отставку с поста генерального прокурора Армении. Геворг Костанян также сообщил, что президент принял отставку и что он с 04.08.2016 слагает с себя полномочия генерального прокурора», — написала Мелконян.

1 октября 2013 года парламент Армении подавляющим большинством голосов «за» утвердил кандидатуру военного прокурора Геворга Костаняна на должности генерального прокурора страны. В голосовании из 131 депутатов приняли участие 108. В пользу Костаняна проголосовали 103 депутата, выступили против 3 депутата, а два голоса комиссия сочла недействительными.

Принимая во внимание возраст Костаняна — в октябре ему исполнится всего лишь 39 лет, отставку Костаняна уже связывают с последними событиями в Ереване, когда вооружённая группа захватила полк полиции и удерживала его на протяжении 14 дней. Есть также мнения, что на увольнении Костаняна настаивала часть властной элиты.

Согласно конституции Армении, генпрокурора, по предложению президента, назначает парламент сроком на шесть лет лет.