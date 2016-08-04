Москва, 4 августа, 2016, 13:41 — ИА Регнум. Две трети жителей России (63%) признались, что в их семье время от времени возникают конфликты и скандалы. Из них каждый третий опрошенный (37%) называет «нехватку денег» как основную причину ссор. Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

Кузьма Петров-Водкин. Первая демонстрация (Семья рабочего в первую годовщину Октября). 1927

32% граждан ссорятся из-за разных взглядов, отсутствия взаимопонимания. 28% ругаются из-за распределения домашних обязанностей. 15% — из-за проблем с детьми.

Меньше всего поводом для семейных ссор становятся проблемы с алкоголем кого-либо из членов семьи (6%) и сексуальные проблемы (2%). Не знают, почему ссорятся, 11% опрошенных.

Большинство граждан (82%), у которых в семье возникают конфликты, заявило, что во время ссор дело практически никогда не доходит до рукоприкладства. 10% признались, что им изредка приходилось прибегать к насилию.

21% жителей России признались, что в их семье ссоры случаются раз или несколько раз в месяц. 31% респондентов заявил, что семейные конфликты возникают еще реже, а 26% сказали, что вообще не ссорятся. 3% респондентов сказали, что ссоры возникают почти каждый день, а 8% — раз или два в неделю.

По мнению половины респондентов (50%), основные ссоры чаще всего происходят между супругами. 13% женщин, принявших участие в опросе, заявили о случаях избиения нынешним или бывшим партнером. Среди мужчин о побоях со стороны жены или сожительницы сказали 7% респондентов.

Опрос проведен 22−25 июля 2016 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью.