Москва, 4 августа, 2016, 13:38 — ИА Регнум. Предложение законодательно запретить детям чиновников проходить обучение за границей назвали популизмом. Как заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель Всероссийского общества защиты прав потребителей образовательных услуг (ОЗППОУ) Виктор Панин, данная инициатива связана с предвыборной компанией в Госдуму РФ и планами отдельных политических структур. Эксперт подчеркнул, что в первую очередь в России необходимо менять идеологию управления образованием, повышать качество образовательных услуг и пересмотреть инструменты оценки знаний.

Альберт Анкер. Сельская школа в Шварцвальде

«С реальными планами по наведению порядка в сфере образования это не имеет ровным счетом ничего общего. Во-первых, никогда запретами ни одну из проблем решить не удавалось, тем более в сфере образования. От того, что мы закроем возможность детям чиновников обучатся за рубежом — чего мы добьемся? На сегодняшний день образование носит более глобальный характер. Границы стираются. Сейчас дистанционное образование становится трендом. И, конечно, ничто и никто не отследит возможность того же образования в дистанционном порядке. Смысл в этом запрете какой? Добиться того, чтобы чиновники, обучая здесь своих детей, уделяли бы больше внимания отечественному образованию? Да нет, кончено. Многие у них и здесь учатся, но это ничего не меняет», — подчеркнул Панин.

Эксперт добавил, что России нужна эгалитарная система образования, в которой каждый человек, вне зависимости от уровня дохода семьи, сможет учиться и двигаться по карьерной лестнице.

Как сообщала пресс-служба ОП РФ, данную инициативу не поддержал и генеральный директор группы компаний «ПроБизнесКонсалтинг» Тахир Мамедов. Он назвал предложение «дискриминацией по признаку отношения родителей к госслужбе» и сообщил, что в случае, если запрет на обучение за рубежом будет принят, то это будет противоречить базовым нормам права. «Такое предложение вызывает улыбку», — резюмировал эксперт.

Напомним, предложение законодательно запретить учиться за рубежом детям чиновников направлено в Госдуму президентом Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» Рахманом Янсуковым. По его словам, обязательное получение образования детьми госслужащих в вузах РФ позволит выявить минусы отечественной системы образования и поднять ее престиж.