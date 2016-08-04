Киев, 4 августа, 2016, 13:36 — ИА Регнум. Сегодня, 4 апреля, в городе Путраджае (Малайзия) состоялась официальная церемония встречи президентской четы Украины Петра и Марины Порошенко. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе президента Украины, в офисе премьер-министра Малайзии главу украинского государства с супругой встретили глава малайзийского правительства Наджиб Тун Разак и его супруга Росми Мансор.

Фото: пресс-служба президента Украины

Отмечается, что по завершении официальной церемонии Порошенко провел переговоры с Разаком и представителями малайзийского бизнеса. Порошенко выразил надежду, что совместными усилиями властей между Украиной и Малайзией будет открыта новая страница в двустороннем экономическом сотрудничестве. «Сегодня удачное время для малайзийских инвесторов прийти в Украину, где существуют значительные возможности в различных секторах экономики», — считает Порошенко.

Он напомнил, что на Украине перспективными отраслями экономики являются: сельское хозяйство, информационные технологии, космос и авиация, оборонно-промышленный комплекс, высокотехнологичное производство. При этом Порошенко пригласил малайский бизнес принять участие в прозрачной приватизации украинских госпредприятий. Президент напомнил, что на приватизацию будут выставлены объекты энергетических компаний, порты, химические предприятия, железнодорожные, транспортные и авиационные компании. «Планируем масштабную приватизацию государственных предприятий на прозрачной и конкурентной основе и реформу корпоративного управления», — рассказал Порошенко.

Он считает, что Украина может стать «воротами для малайзийского бизнеса» в ЕС. «Соглашение между Украиной и ЕС о зоне свободной торговли открывает огромные возможности для инвесторов, и мы хотели бы пригласить вас воспользоваться ими. Украина могла бы стать воротами для малайзийского бизнеса на рынок ЕС… Есть малайзийская пословица: «Гни бамбук, пока он росток — зеленый и растет». Украина также «росток». И именно сегодня надо инвестировать в Украину», — подчеркнул Порошенко.

Он также не исключил, что Малайзия может войти в топ-3 украинских торговых партнеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе в результате углубления торгово-экономических отношений.

Напомним, 3−5 августа Порошенко осуществляет официальный визит в Малайзию. Программой первого визита в истории взаимоотношений двух стран запланировано подписание ряда двусторонних документов, направленных на углубление сотрудничества между Украиной и Малайзией в различных сферах.