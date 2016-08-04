Москва, 4 августа, 2016, 13:37 — ИА Регнум. Главный тренер сборной России по гребле на байдарках и каноэ Александр Жданов заявил, что российский каноист, двукратный чемпион Европы и мира Андрей Крайтор не явился на контрольный заезд для допуска на Олимпиаду-2016, сообщает «Р-Спорт».

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"Итоги контрольного заезда — Андрей Крайтор не вышел на старт. Теперь Иван Штыль занимает место в сборной», — сказал Жданов.

Главный тренер пояснил, что в настоящее время неясно, в какой именно дисциплине сможет выступить Штыль: вероятно, в каноэ-двойке с Ильёй Штокаловым или с Ильёй Первухиным. У российской сборной нет лицензии на выступление в каноэ-одиночке на 200 метров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 июля Крайтора отстранили от участия в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Спортсмен подал иск в Спортивный арбитражный суд (CAS), который отложил решение по делам о допуске.

4 августа представляющий интересы гребца юрист Юрий Зайцев заявил, что теперь Крайтор может подать иск в CAS против Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК).