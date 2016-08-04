Москва, 4 августа, 2016, 13:34 — ИА Регнум. Банк России понизил официальные курсы евро и доллара к рублю на 5 августа более чем на рубль, говорится в сообщении регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар, евро и рубль

Доллар США понизился к рублю на 34,79 копейки до 66,3941 рубля. Евро упал на 87,46 копейки и составил 73,9232 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на 5 августа, уменьшилась на 58,5 копейки по сравнению с предыдущим показателем — до 69,7822 руб.