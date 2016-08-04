Лондон, 4 августа, 2016, 13:30 — ИА Регнум. Каждый четырнадцатый взрослый житель Англии и Уэльса становился в детстве жертвой сексуального насилия, сообщает The Guardian со ссылкой на опубликованный 4 августа доклад.

langll Ребенок у окна

К такому выводу пришли в Управлении национальной статистики Великобритании, введя в сбор статистики по преступлениям за 2016 год вопросы о насилии в отношении несовершеннолетних. Так, около 11% женщин и 3% мужчин — в среднем 7% жителей — заявили о том, что они в детстве подвергались половому насилию.

567 тыс. женщин в возрасте от 16 до 59 лет, а также 102 тыс. мужчин в той же возрастной категории становились жертвой «полового насилия в виде изнасилования или проникновения», будучи несовершеннолетними.

«Полиция в Англии и Уэльсе сталкивается в последние годы со все большим числом сообщений о насилии в отношении детей», — отмечает сотрудник отдела статистики и анализа преступлений в управлении Джон Флетли.

«Большая часть из них — это случаи, о которых взрослые граждане сообщают через много лет после происшествия», — добавил он, подчеркнув, что с помощью такого опроса создается более полная картина преступлений в отношении несовершеннолетних, чем была доступна ранее.

Помимо полового насилия, 9% взрослых, принявших участие в опросе, заявили, что они становились жертвой психологического насилия, тогда как 7% респондентов подвергались насилию физическому. По словам восьми процентов опрошенных, они становились свидетелями насилия в семье.

Чаще всего в психологическом или физическом насилии респонденты обвиняли своих родителей, тогда как в случае полового насилия насильником являлся друг или знакомый жертвы (30%) или член семьи (26%). В других случаях (42%) насилие совершалось со стороны незнакомых людей.

Три четверти участников опроса также отметили, что не сообщили о произошедшем, чаще всего связывая свое решение со «стыдом и унижением» или «считая, что им не поверят». Согласно результатам опроса, взрослые люди с большей готовностью сообщают о случившемся с ними, чем молодые.