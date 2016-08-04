Москва, 4 августа, 2016, 13:27 — ИА Регнум. Известный спортивный комментатор Василий Уткин озвучил обновленную версию популярного в России «Яндекс Навигатора», отмечается в блоге компании.

Liverpool fc fan 1892 Василий Уткин

«Уткин провел несколько часов в студии звукозаписи и наговорил в микрофон около 160 слов и фраз, — говорится в сообщении. Часть из них — например, «Впереди опять всё перекопали», — он придумал сам».

Отмечается, что в финальную версию вошли 120 треков, из которых навигатор автоматически составляет подсказки.

«Остальные записи мы оставили про запас — возможно, в будущем мы заменим одни реплики на другие, чтобы не было скучно слушать одно и то же», — говорится в сообщении.

Обновленная версия приложения доступна для устройств на iOS и Android.

При этом в блоге компании «Яндекс» отмечается, что версия озвучки навигатора Уткиным будет доступна ограниченное количество времени.