Саранск, 4 августа, 2016, 13:26 — ИА Регнум. Показатель инфляции в Мордовии за июль составил 0,4%. С начала года потребительские цены в республике увеличились на 2,3%, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Мордовиястата.

ИА REGNUM Инфляция

В течение месяца максимально выросли цена на услуги — на 1,5%. Наименее значительно подорожали продовольственные товары — на 0,1%.

С начала текущего года также лидирующий темп роста цен наблюдается в группе услуг, он составил 3,1%. Минимальный уровень инфляции зафиксирован в группе продовольственных товаров — 1,3%.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в среднем в России за неделю с 26 июля по 1 августа впервые за пять лет зафиксирована дефляция на все наблюдаемые группы товаров в размере 0,1%. При этом с начала года потребительские цены увеличились на 4%.

В основном, дефляция наблюдается в связи с падением цен на товары фруктово-овощной группы.