Рига, 4 августа, 2016, 13:26 — ИА Регнум. Пенсии в размере более 1000 евро в Латвии получают 4471 пенсионер, а самая большая пенсия составляет 19 000 евро, сообщает газета Latvijas Avīze.

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По данным издания, самую крупную пенсию в Латвии получает бывший акционер обанкротившегося металлургического предприятия KVV Liepajas Metalurgs Сергей Захарьин. Отмечается, что Служба госдоходов не может предоставить данные о лицах, которые получают пенсию, однако, как отмечает один из авторов статьи Лато Лапса, цепочка фактов указывает на то, что самым богатым пенсионером является именно бывший акционер KVV Liepajas Metalurgs.

Согласно данным газеты, второе и третье место в списке самых крупных пенсий занимают суммы 6600 и 6500 евро.

В тоже время, как отмечает издание, удельный вес внушительных пенсий невелик — не больше 1% от общего числа пенсий. Так, около 70% (324 969 человек) латвийских пенсионеров получают до 300 евро, 26% (120 250 человек) — от 300 до 600 евро, а 3% (12 886 человек) получают ежемесячно от 600 до 1 000 евро.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, по словам заместителя государственного секретаря Министерства благосостояния Латвии Ингуса Алликса, существуют отдельные риски, которые могут помешать в дальнейшем выполнить свои обязательства перед пенсионерами.

По его словам, при моделировании пенсионной системы берутся во внимание прогнозы Eurostat о демографической ситуации. «У нас в Латвии демографические прогнозы до сих пор не очень удавались, так как при первоначальном моделировании системы не прогнозировалось столь большого количества уехавших», — сказал Алликс.

Говоря о возможных рисках, которые могут затруднить для государства выполнение взятых на себя обязательств, представитель Минблага указал, что в случае, если число плательщиков социальных взносов сократится еще на 200 000 человек, могут возникнуть проблемы.

Напомним, по данным Центрального статистического управления, в 2010 году на каждого пенсионера в Латвии приходилось 3,1 работоспособных человека, в настоящее время — 2,7, а к 2030 году, по прогнозам Eurostat, этот показатель составит 2,4 работоспособных человека на одного пенсионера. Прогноз составлен с учетом повышения пенсионного возраста до 65 лет.

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