Рига, 4 августа, 2016, 13:24 — ИА Регнум. По результатам опроса, проведенного латвийской компанией по подбору персонала в интернете «CV-Online Latvia» с 12 по 25 июля 2016 года, почти каждый 10-й, или же 9% трудоустроенных жителей страны, продолжают работать во время отпуска, сообщает портал Delfi.lv.

Цитата из к/ф «Новые времена». Реж. Чарльз Чаплин. 1936. США Работа — всегда

Согласно опросу, 42% латвийцев проводят отпуск в Латвии, каждый пятый, или 20%, использует это время для отдыха за границей, каждый четвертый, или 25%, отдыхает как в пределах страны, так и за рубежом, каждый 10-ый или 9%, во время отпуска продолжает работать, в свою очередь, 4% респондентов выбрали другие варианты ответов.

В свою очередь, среди респондентов, указавших, что продолжают работать во время отпуска, 37% делают это из-за большого объема работы, 12% сообщили, что находятся в отпуске формально — отпускные выплачиваются, но при этом приходится работать. Также выяснилось, что трудиться во время отпуска работодатель заставляет 6% респондентов, а 10% из этой же группы отметили другие варианты ответов.

Как выяснилось в результате опроса, только 13% респондентов указали, что в летние месяцы их время работы изменяется в соответствии с погодой, тогда как 81% признали, что продолжают трудиться согласно прежнему графику, в свою очередь, 6% выбрали другие варианты ответов.

Читайте также:

В Латвии растет число людей, страдающих профзаболеваниями