Великий Новгород, 4 августа, 2016, 13:23 — ИА Регнум. «Раздувание государственного долга области носит искусственный характер», — заявил 3 августа на пресс-клубе в Новгородском Союзе журналистов депутат Госдумы от Новгородской области Антон Морозов (ЛДПР), оценивая бюджетную политику региональной власти. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, Морозов заявил, что всегда подозревал чиновников местной администрации в личной заинтересованности в привлечении коммерческих кредитов банков.

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Он отметил, что фракция ЛДПР в Госдуме ещё в сентябре 2015 года вносила инициативу по списанию долгов регионов по бюджетным кредитам, но она была отклонена.

«Техническое списание — простая и заманчивая операция», — категорически не согласился с Морозовым депутат Госдумы от Новгородской области Сергей Фабричный («Единая Россия»).

Он заявил, что поддерживает политику замещения коммерческих кредитов бюджетными и напомнил, что ёмкость расходной части бюджета РФ на эти цели по требованию депутатов была увеличена со 150 до 310 млрд рублей. «Я рассчитываю, что не меньшая сумма будет заложена и в бюджете на 2017 год», — отметил Фабричный.

В пресс-службе департамента финансов Новгородской области сегодня, 4 августа, корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что государственный долг региона сейчас составляет 15,4 млрд рублей, при этом доля бюджетных кредитов в нём достигла 71% — 10,9 млрд рублей. Кредиты банков составляют всего 4,4 млрд рублей, или 29% от общего объёма госдолга.

Напомним, что ещё в начале года в структуре госдолга Новгородской области доля кредитов банков достигала 48,5%. Власти региона заявили о «кардинальном пересмотре кредитной политики», сформировав бюджет региона на 2016 год без дефицита.