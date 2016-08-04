Санкт-Петербург, 4 августа, 2016, 13:23 — ИА Регнум. Производственные и вспомогательные корпуса Северо-Западного регионального центра Концерна воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» — одного из крупнейших оборонно-промышленных комплексов страны — обесточены в течение уже более пяти часов. Причиной стал обрыв кабеля на территории предприятия. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 4 августа в диспетчерской службе предприятия.

Дарья Антонова ИА REGNUM Нет электричества

Потеря электричества на предприятии произошла в 08:30, электроснабжение до сих пор (на 13:20 мск) не восстановлено.

«Произошел обрыв кабеля мощностью 35 киловольт», — пояснили на предприятии. Обрыв произошел в результате проведения неких работ на территории производственной площадки. Кто именно и какие работы производил, сейчас выясняется.

В петербургских СМИ уже прозвучала версия умышленной диверсии, однако на предприятии ее не подтверждают.

В состав Северо-Западного регионального центра Концерна «Алмаз-Антей» входят «ГОЗ Обуховский завод», «Завод радиотехнического оборудования», «Конструкторское бюро специального машиностроения», «Всероссийский научно-исследовательский институт радиоаппаратуры», «Российский институт радионавигации и времени».

Основная продукция концерна — современные комплексы ПВО, ПРО и другая продукция оборонного и специального назначения.