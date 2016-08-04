Вашингтон, 4 августа, 2016, 13:21 — ИА Регнум. Американские ученые из Мэрилендского университета в Колледж-Парке создали квантовый компьютер, способный к перепрограммированию, сообщает журнал Nature.

Цитата из к/ф «Матрица: Перезагрузка». реж Лана Вачовски, Лилли Вачовски. 2003. США, Австралия Перезагрузка

Компьютер состоит из пяти кубитов. Их сочетание является главной «изюминкой» аппарата. Кубиты удерживаются вместе и управляются при помощи ионной ловушки и лазера.

Созданный компьютер способен выполнять несколько различных квантовых алгоритмов, а переход от одного алгоритма к другому не требует аппаратных изменений. Создатели заявляют, что подключение к такой системе нескольких аналогичных устройств позволит резко повысить её вычислительный потенциал.

В обычном компьютере информация представлена с помощью битов, принимающих только одно из двух значений: 0 или 1. В квантовом компьютере понятие бита обобщается до квантового бита (кубита), который, кроме ноля и единицы, может принимать бесконечное число значений.

Квантовые устройства, по мнению специалистов, на несколько порядков превосходят возможности обычных вычислительных машин.