Лондон, 4 августа, 2016, 13:20 — ИА Регнум. Мэр британской столицы Садик Хан призвал лондонцев не поддаваться панике и быть внимательными после инцидента в центре города, когда вооруженный ножом молодой мужчина напал на прохожих, сообщает 4 августа Reuters.

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«Я призываю всех лондонцев оставаться спокойными и бдительными. Пожалуйста, сообщайте полиции о всех подозрительных вещах», — заявил градоначальник. Садик Хан добавил, что его главным приоритетом является безопасность жителей столицы Великобритании.

Напомним, вечером 3 августа в полицию Лондона позвонили граждане, сообщившие о мужчине, устроившем резню на площади Рассел-сквер. Жертвой нападения стала женщина, еще как минимум 5 человек пострадали. Спустя несколько минут стражи порядка задержали злоумышленника, применив электрошокеры.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, полиция рассматривает несколько версий случившегося, включая теракт. Кроме того, предполагают, что 19-летний нападавший может страдать психическим расстройством.

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