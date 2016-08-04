Москва, 4 августа, 2016, 13:13 — ИА Регнум. Юрист Юрий Зайцев, представляющий интересы Федерации гребного спорта России (ФГСР), заявил, что российский коноист, двукратный чемпион Европы и мира Андрей Крайтор может теперь, после того, как независимая комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) допустила его на Олимпиаду-2016, подать иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) против Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК), сообщает «Р-Спорт».

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Зайцев подчеркнул, что ВФГБК создала проблемы Крайтору, которые помешали его участию в Олимпиаде. Спортсмен «прошёл все фильтры», кроме проблем в России.

«Если ВФГБК не одумается, то никакого другого выхода, кроме как обращаться в CAS на недопустимость действий ВФГБК, у спортсмена не будет. Если у спортсмена не будет другого варианта, ему придется действовать таким образом», — заявил Зайцев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Крайтор был допущен МОК к участию в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро после того, как подал иск в CAS против решения Международной федерации гребли на байдарках и каноэ (ICF) о недопуске. После этого спортсмен был допущен, и забрал свой иск. Затем Крайтор отказался принять участие в контрольных заездах, организованных ВФГБК.