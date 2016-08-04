Самара, 4 августа, 2016, 13:10 — ИА Регнум. Министерством экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области утвержден приказ, устанавливающий плату на услуги ОАО «Самарская пригородная пассажирская компания» по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении по маршруту «Самара — аэропорт «Курумоч» на скором электропоезде повышенной комфортности вагонами 2-го класса на период действия по 31 декабря 2016 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Стрельцова Наталья ИА REGNUM Аэроэкспресс

Вагоны скорого электропоезда «Самара — аэропорт «Курумоч» рассчитаны на 62 или 70 посадочных мест, оборудованы мягкими креслами и системой кондиционирования. Билеты продаются с указанием посадочного места.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 августа 2016 года был пущен аэроэкспресс из Самары в аэропорт «Курумоч». Всего по этому маршруту вбудут ездить 8 электропоездов.

Аэрокэкспресс следует с пятью остановками: «Стахановская», «Средневолжская», «Пятилетка», «Ягодная» и конечная — аэропорт «Курумоч». Электричка довозит пассажиров до здания старого терминала, откуда бесплатные автобусы-шатлы доставляют их в новый терминал аэропорта.

Пресс-служба губернатора проинформировала, что сйчас до аэропорта «Курумоч» можно добраться за 150 рублей в вагоне II класса и за 87 рублей в вагоне III класса. Что касается внутригородских остановок — то билет до них стоит 19,8 рубля. Общее время следования в пути — 1 час 16 минут, но по мере развития инфраструктуры дороги скорость движения будет повышаться.