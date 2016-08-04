Лондон, 4 августа, 2016, 13:05 — ИА Регнум. Власти Лондона арестовали 19-летнего мужчину, который подозревается в нападении на прохожих в центре города. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на лондонскую полицию

Keith Allison Арест

«19-летний подозреваемый в нападении в настоящее время находится в больнице под присмотром вооруженных стражей порядка», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, задержанный молодой человек страдает психическим расстройством.

«Тем не менее мы (власти города) внимательно изучаем все возможные мотивы», — отмечается в сообщении местной полиции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 августа на площади Рассел-сквер в центре Лондона неизвестный молодой человек с ножом напал на прохожих. В результате кровавой акции одна женщина погибла, еще пять человек получили ранения.

Спустя шесть минут после поступления первых сообщений о нападении злоумышленника задержали, применив электрошокеры.

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