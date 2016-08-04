Саратов, 4 августа, 2016, 12:53 — ИА Регнум. В этом году один из местных сортов зерна показал рекордную урожайность в 67 ц/га, заявил на форуме губернатор Валерий Радаев. Как передает корреспондент ИА REGNUM, это рекордный результат для Саратовской области, где средняя урожайность зерновых составляет 11−15 центнеров с гектара.

www.saratov.gov.ru «Саратов-Агро. День поля – 2016»

Мероприятие проходит на землях НИИСХ Юго-Востока. В своем приветственном слове глава региона отметил, что в планах на текущий аграрный год — собрать 4 млн тонн зерна.

«У саратовских представителей аграрной науки есть чем поделиться с коллегами. В этом году один из местных сортов показал рекордную урожайность в 67 ц/га. По стране таких рекордов немало», — заявил Валерий Радаев. Какие-либо подробности о сорте зерна пресс-служба губернатора не уточняет.

Вице-президент, академик Российской академии наук Иван Савченко уверен, что организация большого аграрного форума в Саратове закономерна. «Именно отсюда начиналась современная аграрная наука России. К тому же здесь уникальные природные условия, в которых можно выращивать особо ценные породы пшеницы. В мире всего три такие территории: ваш регион, Алтайский край и штат Канзас в США. Именно поэтому Саратовская область — один из лидеров в аграрной отрасли», — подчеркнул учёный.

Президент Вавиловского общества генетиков и селекционеров, член Совета по науке при президенте России, академик Российской академии наук Игорь Тихонович констатировал, что сегодня сельское хозяйство, наконец, признано передовой отраслью экономики. И сегодня именно на аграрной науке лежит груз ответственности за конкурентоспособность России.

После церемонии открытия форума был дан старт чемпионату пахарей. В соревнованиях принимают участие пять команд, представляющие образовательные учреждения среднего профессионального образования Саратовской области.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году в Саратовском регионе при средней урожайности 13 ц/га было намолочено 2 млн 30 тыс. тонн зерна.