Тегеран, 4 августа, 2016, 12:53 — ИА Регнум.



Alibagheri1997 Ахмад Вахиди

Утром 4 августа прошла церемония представления нового начальника Высшего национального оборонного университета Генерального штаба ВС Ирана. Новым начальником академии стал генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ахмад Вахиди.

В поздравительном слове глава Генштаба ИРИ Мохаммад Багери высоко оценил работу бывшего руководителя Университета Ибрагима Хасана Бейги, отметив «хорошие результаты в образовательной и научно-исследовательской деятельности».

После официального вступления в должность генерал Ахмад Вахиди выступил перед собравшимся на церемонии военным руководством Ирана. «Исламская республика способна обеспечить свою оборону и безопасность. Несомненно, сегодня продолжается противостояние Ирана и США. Эти два режима в прошлом, настоящем и будущем будут воевать. Противостояние закончится только тогда, когда «режим добра» уничтожит «режим зла», — передает слова нового начальника Университета информационный портал КСИР Sepah News.

Вахиди подчеркнул, что «глава Генштаба генерал Мохаммад Багери возлагает большие надежды на Университет».

3 августа глава Генерального штаба Ирана Мохаммад Багери назначил генерала КСИР Ахмада Вахиди на должность начальника Высшего национального университета Генштаба ВС ИРИ.

Иранский военачальник занимал пост министра обороны во время второго президентского срока Махмуда Ахмадинежада (2009−2013), ранее возглавлял спецподразделение КСИР «Аль-Кудс». Университет расположен в Тегеране и отвечает за подготовку военной и полицейской элиты, а также руководителей гражданских организаций в стратегически важных сферах.