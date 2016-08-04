Астрахань, 4 августа, 2016, 12:52 — ИА Регнум. В Астраханской области в первом полугодии 2016 года число выявленных коррупционных преступлений возросло на 5,2%, со 173 за аналогичный период прошлого года до 182. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона 4 августа, это согласуется с общей динамикой по России (5,1%) и ниже, чем по Южному федеральному округу (7,3%).

publicdomainpictures.net Взятка

«При этом в структуре коррупционной преступности увеличилось количество пресеченных случаев получения взяток и посредничества во взяточничестве», — уточнили в ведомстве.

Так, рост показателя коррупционной преступности произошел в основном за счет фактов получения взятки. Их количество возросло практически в 3,5 раза. Если в первом полугодии 2015 года их было всего 15, то за шесть месяцев текущего года уже выявлен 51 факт. А вот взяткодателей стало меньше. За отчетный период было выявлено 15 подобных фактов против 16-ти в прошлом году. Чаще на треть стали «попадаться» посредники во взяточничестве. Таких фактов было зарегистрировано восемь против пяти в прошлом году.

По остальным коррупционным преступлениям динамика складывается в сторону уменьшения. Так, снизилось число злоупотреблений (с 9 до 4 в текущем году) и превышений (с 4 до 3) должностными полномочиями, на четверть (с 70-ти до 51) фактов мошенничества с использованием служебного положения, а также присвоения или растраты с использованием служебного положения (с 35 преступлений до 27).

Как пояснили в надзорном ведомстве, рост числа выявленных преступлений связан с проводимой в последнее время работой в этом направлении. Она дает положительные результаты, к уголовной ответственности привлекаются должностные лица высокого ранга.

Так, наибольший резонанс вызвало пресечение систематических взяток со стороны бывшего министра социального развития и труда области Екатерины Лукьяненко от директоров подведомственных учреждений за общее покровительство по службе.

«Неотвратимость уголовного наказание вне зависимости от ранга чиновника подчеркивает вынесенный в отношении бывшей чиновницы обвинительный приговор», — отметили в прокуратуре.

Напомним, в конце июня Приволжского районного суда Астраханской области за получение взяток приговорил Екатерину Лукьяненко к четырем годам лишения свободы, а также крупному штрафу — более 52 млн рублей.

Также по теме: Министра соцразвития Астрахани поймали на взятке

В Астрахани чиновницу Минэкономразвития заподозрили в крышевании торговцев

Также оперативникам удалось изобличить в получении взяток и главу администрации Ленинского района Астрахани, которая, по версии следствия, получила от посредника 400 тысяч рублей за решение вопроса о беспрепятственной установке в областном центре автомойки. Следствие по этому делу пока не окончено. Также в списке подозреваемых — начальник отдела департамента торговли министерства экономического развития Астраханской области. Чиновница, как полагает следствие, потребовала от индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю, 100 тысяч рублей за общее покровительство. Проводится предварительное расследование. Также в суде находится уголовное дело в отношении начальника межрайонного отдела судебных приставов УФССП России по Астраханской области. Дознаватели считают, что он получил взятку в размере 100 тысяч рублей за разрешение должнику ездить на арестованном автомобиле.

Читайте также: Главу района и депутата думы Астрахани задержали за крупную взятку

Более 50 чиновников и депутатов Астраханской области изобличили в коррупции

Добавим, что за первое полугодие 2016-го года до суда уже дошли 64 уголовных дела о преступлениях коррупционной направленности (в первом полугодии 2015 года таких дел было 57). Обвинительные приговоры судами области вынесены по 46 делам в отношении 49 лиц (51 уголовному делу в отношении 56 лиц за аналогичный период прошлого года). В ведомстве отметили, что ни один коррупционер оправдан не был.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным, опубликованных накануне в газете «Известия» со ссылкой на доклад Генеральной прокуратуры «Об итогах работы органов прокуратуры в первом полугодии 2016 года и задачах по повышению эффективности прокурорской деятельности во втором полугодии 2016 года», Астраханская область оказалась на третьем месте по росту коррупционной преступности после Курской области и Удмуртии. Речь шла о росте в 105%: с 36 преступлений в 2015 году — до 74 в 2016 году.