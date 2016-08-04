Чебоксары, 4 августа, 2016, 12:50 — ИА Регнум. На фоне аномальной жары в Чувашии правоохранительная сводка пополняется серией схожих уголовных дел в отношении бывших и действующих глав поселений, которых подозревают в превышении полномочий при социальных жилищных выплатах. Этим летом в республике дела завели сразу на пятерых чиновников, которые, по данным следствия, вводили в заблуждение местных жителей и убеждали их перечислить поселению средства под видом добровольного пожертвования, благотворительной или материальной помощи. Иначе пострадавшие могли быть лишены социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство дома, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя регионального СУСК Олег Дмитриев.

ИА REGNUM Жаркое лето в Чувашии

В августе были возбуждены уголовные дела в отношении бывшего главы Яльчикского сельского поселения (Яльчикский район) и экс-главы Карамышевского сельского поселения Козловского район. Их подозревают в превышении должностных полномочий (ч.2 ст.286 УК РФ). По версии следствия, в декабре 2010 года бывший глава Яльчиков убедил сельчанку, имевшую право на получение 312 тыс. рублей социальной жилищной выплаты из средств республиканского и муниципального бюджетов, заключить договор пожертвования с администрацией и перевести 234 тыс. рублей, ранее выплаченных из федерального бюджета. Бывший глава Карамышевского поселения, как полагает следствие, убедил сельчанина, имевшего право на получение 504 тыс. рублей жилищной соцвыплаты, оказать поселению материальную помощь в размере 70 тыс. рублей.

«В противном случае чиновники заявляли, что очередь на получение выплаты отсрочится на несколько лет, либо семья вообще может лишиться выплаты. В действительности средства выделялись из бюджета, и граждане были освобождены от какого-либо софинансирования», — сообщил Олег Дмитриев.

В июле под аналогичное уголовное преследование попал бывший глава Малояушского сельского поселения Вурнарского района. По данным следствия, в ноябре 2010 года он ввёл в заблуждение сельчанку, имевшую право на жилищную соцвыплату, вынудив её перевести на счёт поселения 145 тыс. рублей из личных средств. В июне уголовное дело завели на главу Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района, которая, как полагает следствие, ввела в заблуждение местного жителя и его супругу, имевших право на получение 378 тыс. рублей социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома.

«Она убедила пострадавших в том, что для получения выплаты необходимо безвозмездно передать в бюджет Андреево-Базарского поселения около 52,5 тыс. рублей, сообщив, что денег в бюджете поселения на эти цели нет, и в противном случае они эту социальную выплату не получат, а очередь на их получение отсрочится на более поздний срок», — сказал Олег Дмитриев.

Больше всего уголовных дел у главы администрации Краснооктябрьского сельского поселения Шумерлинского района, которого подозревают не только в превышении полномочий в части социальных выплат. Следствие считает, что в декабре 2011 года злоумышленник ввел в заблуждение двух местных жителей, сообщив, что для получения социальной выплаты им необходимо внести на счет администрации поселения денежные средства. Потерпевшие внесли свыше 17 тыс. и 36,5 тыс. рублей соответственно. Ранее в отношении подозреваемого были возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения) и ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог). Дела возбуждены по факту хищения с января 2011 по март 2016 года свыше 360 тыс. рублей, якобы направлявшихся на оплату водителя администрации, который фактически там не работал. Уголовные дела соединены в одно производство. По ходатайству следователя судом наложен арест на имущество подозреваемого, в том числе трактор, прицеп и три автомобиля.

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