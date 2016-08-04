Анкара, 4 августа, 2016, 12:54 — ИА Регнум. Министр по делам ЕС Турции Омер Челик заявил 4 августа, что заявления канцлера Австрии Кристиана Керна слишком сильно походят на риторику крайне правых, сообщает Reuters.

Флаг Австрии

«Вызывает крайнее беспокойство, что его заявления походят на комментарии крайне правых… Критика, без сомнения, является демократическим правом, однако должна быть разница между критикой Турции и выступлениями против Турции», — отметил чиновник на встрече с журналистами в Анкаре.

Напомним, 3 августа канцлер Австрии заявил, что он потребует положить конец переговорам Брюсселя и Анкары о включении Турции в состав ЕС, а также предоставлении безвизового режима для граждан Турции. Свое решение глава Австрии связывает с репрессиями, совершенными президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом после попытки со стороны военных совершить насильственную смену власти.

Также препятствующим сближению Анкары и ЕС фактором Керн считает состояние турецкой экономики, которая «находится слишком далеко от среднего европейского уровня».