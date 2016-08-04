Бишкек, 4 августа, 2016, 12:46 — ИА Регнум. Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев подписал закон, предусматривающий лишение гражданства осужденных за террористическую и экстремистскую деятельность лиц. Об этом сообщает в четверг, 4 августа, пресс-служба главы государства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Террористы и экстремисты

«Законом вносятся изменения в Кодекс КР об административной ответственности, Уголовный кодекс КР, Уголовно-исполнительный кодекс КР и в Законы КР «О противодействии терроризму», «О противодействии экстремисткой деятельности», «О гражданстве КР» и «О государственном пенсионном социальном страховании», — говорится в сообщении.

Поправки направлены на ужесточение ответственности за преступления в сфере терроризма и экстремизма, в частности они предусматривают лишение гражданства обвиненных в участии в данных преступлениях.

Законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты КР в сфере противодействия терроризму и экстремизму» вступает в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования.