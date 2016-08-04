Барнаул, 4 августа, 2016, 12:45 — ИА Регнум. В Барнауле завершена подготовка к главному конноспортивному празднику года — Кубку губернатора Алтайского края, проводимому в рамках III этапа Большого Сибирского круга — 2016 и Всероссийского Фестиваля орловского рысака «Сибирь-2016». В предстоящие выходные, 6−7 августа, на Барнаульском ипподроме будет разыграно более 20 призов для рысистых и верховых лошадей. Как сообщает телеканал «Катунь-24», соревнования на кубок губернатора станут самыми масштабными за всю историю их проведения.

Сайт Барнаульского ипподрома Барнаульский ипподром. Розыгрыш главных традиционных призов для лошадей орловской породы

К участию заявлены 200 лошадей. Кроме традиционно представленных субъектов Сибирского федерального округа, организаторы ожидают спортивные делегации из Казахстана и Тюмени. Из Москвы специально для участия в Кубке губернатора Алтайского края прибудет жеребец Хорист, призёр «Всероссийского Дерби» — главного приза для рысистых лошадей, разыгрываемого на Центральном Московском ипподроме, принадлежащий хабаровскому владельцу.

Предстоящие соревнования наездников и жокеев Сибири станут юбилейнйыми — десятыми. В первый день пройдут заезды на призы губернатора Алтайского края в рамках третьего большого сибирского круга. Второй день будет посвящен 240-летию орловских рысаков. В рамках этого мероприятия определят чемпиона и чемпионку породы.

Один из организаторов мероприятия и представитель компании «Российские ипподромы» Владимир Жадовский уже находится в Барнауле. В интервью телеканалу «Катунь 24» он сообщил, что считает правильным оставить фестиваль исключительно в Алтайском крае и проводить его после Кубка губернатора.

Помимо захватывающих заездов и скачек, традиционно на ипподроме будет представлена культурно-развлекательная программа, показательные выступления спортсменов-конников и воспитанников пони-клуба.

Как уже сообщалось, впервые Фестиваль орловского рысака прошел в Барнауле летом 2010 года: с 31 июля по 1 августа в Барнауле можно было увидеть заезд русских троек, соревнования по конкуру на орловских рысаках и множество конных выступлений. Конноспортивные состязания проходят под патронажем Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. Организаторами выступают Администрация Алтайского края, ФГУ ГЗК «Алтайская», Алтайский конный завод №39, Всероссийский научно-исследовательский институт коневодства, НП «Содружество рысистого коневодства России».