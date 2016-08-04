Минск, 4 августа, 2016, 12:45 — ИА Регнум.



oboi20.ru Молоко

Россельхознадзор направил в департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Белоруссии информационное письмо, обратив внимание на систематические случаи поставок в Россию белорусской животноводческой продукции с нарушением ветеринарно-санитарных требований и норм ЕАЭС и ЕС, сообщает пресс-служба российского ведомства.

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору обратилась с просьбой предоставить исчерпывающую информацию о мерах, принятых к белорусским предприятиям, в продукции которых выявлялись запрещенные и вредные вещества в период с 06.06.2016 по 31.07.2016 г. Россельхознадзор предупредил о возможном ограничении поставок в Россию продукции в случае продолжения выявления продукции, несоответствующей ветеринарно-санитарным нормам и требованиям Евразийского союза.

Российское ведомство указало на конкретные предприятия (государственные и частные), к качеству продукции которых имеются претензии. Среди них — владельцы известных в Белоруссии и СНГ брендов:

— ОАО «Брестский мясокомбинат»: превышения микробиологических показателей безопасности в производимой продукции (выявление Listeria monocytogenes в готовой мясной продукции (продукт из мяса свиной мякотный копчено-вареный мясной «Ковалочек домашний люкс» охлажденный) 9.07.2016);

— ОАО «Щучинский маслосырзавод»: несоответствия качественного состава, заявленного производителем (несоответствие сыра по массовой доли консервантов 19.07.2016, несоответствие сыра по жирно-кислотному составу 22.07.2016);

— ОАО «Бабушкина крынка»: несоответствия качественного состава, заявленного производителем (несоответствие масла сливочного по жирно-кислотному составу 25.07.2016);

— ОАО «Здравушка-Милк»: несоответствия качественного состава, заявленного производителем (несоответствие сметаны по жирно-кислотному составу 25.07.2016);

— ОАО «Молодечненский молочный комбинат»: несоответствие качественного состава, заявленного производителем (несоответствие кисломолочного продукта (молочный напиток «Молодея» 3.2) по жирно-кислотному составу — 27.07.2016);

— ООО СП «Санта Бремор»: превышение микробиологических показателей безопасности в производимой продукции (выявление патогенных микроорганизмов, в т.ч. сальмонеллы в сельди атлантической («Исландка» филе-кусочки в масле) 19.07.2016, выявление остатков запрещенных лекарственных и вредных веществ — выявление в рыбе (филе сельди деликатесное «Матиас» оригинальное) нитрофуранов и их метаболитов AOZ, AMOZ 22.07.2016 (2 выявления).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Белоруссии признавали проблемы с качеством продукции, поставляемой на российский рынок. Информация о данных проблемах подаётся в белорусских СМИ дозированно и, как правило, ангажированно. В частности, Минсельхозпрод Белоруссии утверждает, что претензии к белорусских продуктам питания необоснованны, так как российские лаборатории исследуют подделки под белорусские продукты либо берут образцы на исследование с продуктов, за условия хранения которых несёт ответственность российский продавец, но не белорусский поставщик.

Тем не менее, как показал опыт «колбасной войны» 2014 года, претензии к качеству поставок из Белоруссии далеко не всегда можно объяснить фальсификациями и другими происками российской стороны. Управление Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям регулярно сообщает о таких фактах.

Отметим также, что из Белоруссии по-прежнему идёт большой поток продовольственной контрабанды, подрывающей эффективность ответных санкций России к странам Запада и их сателлитам.