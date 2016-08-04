Москва, 4 августа, 2016, 12:45 — ИА Регнум. Правительство России одобрило договоры о выдаче и передаче осужденных к лишению свободы со Шри-Ланкой. Постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Винсент Ван Гог. Прогулка заключённых (фрагмент). 1890

«Одобрить и представить президенту России для внесения на ратификацию в Государственную думу РФ договор между Российской Федерацией и Демократической Социалистической Республикой Шри-Ланка о выдаче, подписанный в городе Санкт-Петербурге 28 мая 2015 года», — говорится в постановлении.

Кроме того, правительство одобрило договор о передаче лиц, осужденных к лишению свободы, который также был подписан в Санкт-Петербурге 28 мая 2015 года.