Москва, 4 августа, 2016, 12:41 — ИА Регнум. На выходные дни 6−7 августа 2016 года в Москве вновь будет жарко, сообщает Гидрометцентр. Но уже в воскресенье местами пройдут кратковременные дожди с грозами, а в понедельник 8 августа резко похолодает.

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«В выходные дни погода будет жаркой. Ночные температуры составят +16−18° в столице. Днем 6 августа столбик термометра поднимется до +28−30° в городе и +25−30° по области, а 7 августа ожидается 31−33° и 28−33° соответственно», — заявили синоптики.

Согласно прогнозу, только в воскресенье днем местами ожидаются кратковременные дожди с грозами и порывами ветра до 12−17 м/с.

В понедельник, 8 августа, произойдет резкая смена характера погоды, связанная с прохождением холодного атмосферного фронта. Временами ожидаются дожди, а температуры понизятся до +11−16° ночью и до +20−25° днем.

Напомним, как сообщало ранее ИА REGNUM, уже несколько недель регион атакуют небывалые по продолжительности и интенсивности грозовые явления: негативные прогнозы и предупреждения для москвичей и жителей Подмосковья в МЧС выпускают практически каждый день.

Наступление неблагоприятных метеорологических условий фиксировалось в области и Москве почти все лето. В регионе были сильные грозы с порывистым ветром, местами выпадал град. Непогода не только нанесла ущерб жилым домам и автомобилям, но и привела к человеческим жертвам.