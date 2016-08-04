Ростов-на-Дону, 4 августа, 2016, 12:40 — ИА Регнум. В Ростовской области убило током двухлетнего мальчика. Без присмотра родителей ребенок остался в комнате, в которой находился оголенный провод. Следователи выясняют причины трагедии, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении СКР 4 августа.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Провода

Несчастный случай произошел накануне, 3 августа, в селе Александровка Азовского района. В одной из комнат дома и находился злополучный удлинитель. Ребёнок погиб не сразу. Прибывшая бригада медиков оперативно доставила мальчика в больницу, но спасти жизнь малыша не удалось.

Следователи выясняют детали трагедии. После этого будет принято процессуальное решение.

Отметим, что похожий случай произошел на Дону в конце июля этого года. Двухлетний мальчик во дворе дома, где он жил с родителями, погиб от удара током. ЧП произошло в станице Красноярская Цимлянского района. Известно, что трагедия случилась, когда ребёнок остался без присмотра взрослых.

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Малыш дотронулся до электрического провода, один конец которого был подключен к выключателю хозпостройки, а другой — находился на расстоянии 30−40 см от земли. Ребёнок погиб на месте происшествия.

Добавим, что аналогичный случай произошел накануне и в соседнем Волгоградском регионе — в областном центре. Двухлетнюю девочку ударило током, когда она схватила включенный в розетку неисправный удлинитель. К счастью, малышка осталась жива. Ребёнок с электротравмой правой кисти находится в больнице.