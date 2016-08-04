Новосибирск, 4 августа, 2016, 12:59 — ИА Регнум. На новосибирском железнодорожном вокзале полицейские задержали объявленного в международный розыск мужчину. Как сообщили ИА REGNUM в управлении на транспорте МВД России по Сибирского федеральному округу, 48-летний мужчина разыскивался МВД Узбекистана как обвиняемый в «участии в религиозных, экстремистских организациях» (ч. 1 ст. 244.2 УК РУ).

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Пытаясь избежать уголовной ответственности, мужчина скрылся от органов следствия в одной из республик ближнего зарубежья. В июле 2015 года правоохранительные органы Узбекистана объявили его в межгосударственный розыск.

«Задержанный пояснил новосибирским полицейским, что сопровождал грузовой контейнер с арбузами в Иркутск. После передачи груза отправился железнодорожным транспортом обратно», — пояснили ИА REGNUM в ведомстве.

Сейчас мужчина арестован, решается вопрос об его экстрадиции в Узбекистан.