Москва, 4 августа, 2016, 12:34 — ИА Регнум. Российское правительство одобрило договор со Шри Ланкой о выдаче и передаче осуждённых. Соответствующий документ опубликован 4 августа на официальном интернет-портале правовой информации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Заключение

«Одобрить и представить президенту Российской Федерации для внесения на ратификацию в Государственную думу Федерального Собрания Российской Федерации договор между Российской Федерацией и Демократической Социалистической Республикой Шри-Ланка о выдаче, подписанный в городе Санкт-Петербурге 28 мая 2015 года», — говорится в документе.

Также правительство РФ ратифицировало договор о передаче лиц, осужденных к лишению свободы, подписанный в Санкт-Петербурге 28 мая 2015 года.

Напомним, на сегодняшний день многие страны имеют соглашения о выдаче и передаче осуждённых. Так, США неоднократно пользовались данными соглашениями и выдавали просьбу о передаче ряда иностранных граждан на свою территорию для проведения судебных разбирательств.