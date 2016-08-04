Мюнхен, Германия, 4 августа, 2016, 12:35 — ИА Регнум. Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти отрицает возможность возвращения полузащитника «Манчестер Юнайтед» Бастиана Швайнштайгера в состав «Баварии», сообщает Sky Sports.

Harald Bischoff Бастиан Швайнштайгер

Ранее сообщалось, что мюнхенский клуб не против рассмотрения вариантов возвращения хавбека, переведенного главным тренером «МЮ» Жозе Моуринью во второй состав. Кроме того, решением Моуринью немецкий спортсмен выставлен на трансфер.

По словам Анчелотти, Швайнштайгер был хорошим игроком для «Баварии», но его возвращение в Мюнхен сейчас команде не нужно. Стоит отметить, что председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге считает, что в «Баварии» с полузащитником такого бы не произошло, а другим футболистам советует думать, стоит ли им переходить в «Манчестер Юнайтед».

Напомним, 32-летний полузащитник Бастиан Швайнштайгер выступал за «Баварию» с 2000 года, проведя в клубе 15 лет. Затем он заключил с «Манчестер Юнайтед» соглашение, рассчитанное до 2018 года. Портал Transfermarkt. de оценивает стоимость футболиста в € 12 млн.