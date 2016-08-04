Калининград, 4 августа, 2016, 12:42 — ИА Регнум. В Калининградской области начался лагерный сбор войсковых разведчиков Балтийского флота. Как сообщили сегодня, 4 августа, корреспонденту ИА REGNUM в штабе флота, в мероприятии, которое продлится месяц, участвуют около 100 военнослужащих разведподразделений.

Штаб Балтфлота Военнослужащий разведподразделения в Калининграде

«Разведчики изучат и отработают ряд специфических задач, которые им придется решать в боевой обстановке — различные методы организации разведдозора, засады, налёта и других способов ведения разведки», — уточнили в штабе.

Обязательным элементом боевой подготовки станет выполнение прыжков с парашютом с военно-транспортных самолётов. По плану мероприятия, каждый военнослужащий выполнит не менее пяти прыжков как в дневное, так и в ночное время суток.

ИА REGNUM напоминает, что последний раз сборы военных разведчиков в Калининградской области проходили в марте 2015 года

Отметим также, что в эти дни в Калининградской области проходят масштабные международные состязание морских десантников. На полигоне «Хмелёвка» свои навыки демонстрируют морпехи из России, Казахстана, Китая, Ирана и Венесуэлы. Пока что лидируют российские и китайские морские пехотинцы.