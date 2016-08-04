Оренбург, 4 августа, 2016, 12:34 — ИА Регнум. «Я возмущен поведением и речью Дмитрия Анатольевича Медведева, так как это оскорбительно! Как-будто у нас нет детей, их не надо одевать, обувать, кормить… Я думаю слова премьер-министра оскорбительны и относительно других педагогов», — отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM 3 августа учитель географии основной общеобразовательной школы №3 Оренбурга Нурлан Мунжасаров, комментируя речь Дмитрия Медведева на форуме «Территория смыслов».

Цитата из к/ф «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». Реж. Леонид Гайдай. 1965. СССР Все — в бизнес!

В Оренбурге совет премьер-министра не вызвал бурного обсуждения, но это, как считает оренбургский преподаватель, только потому, что он еще не дошел до каждого учителя. Когда информация распространится и станет известна многим, то вызовет большой резонанс.

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Говоря о заработке учителей, Нурлан Мунжасаров отметил, что он мизерный: «Наши зарплаты, несмотря на действие Майских указов президента практически не выросли».

В пример он привел свою заработную плату: при стаже в 10 лет, наличии первой категории и отработке 21 часа в неделю зарплата составляет примерно 12 тысяч рублей: «Если говорить о молодых специалистах, у них вообще мизерные зарплаты (в 7−8 тысяч) при большой нагрузке».

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Минобре Оренбургской области, в январе-июне (с учетом отпускных) заработная плата педагогов по региону составила 28 457 рублей, в Оренбурге — 29 552 рубля.

Напомним, 3 августа во время форума «территория смыслов» на Клязьме Дмитрий Медведев отвечая на вопрос молодого преподавателя о низких зарплатах учителей ответил, что работа педагогов — это призвание, а за деньгами нужно идти в бизнес: «Я абсолютно уверен, что современный энергичный преподаватель способен не только получать ту заработную плату, которая ему положена по должностному расписанию, но и как-то, так сказать, ещё что-то заработать». На слова премьер-министра уже бурно отреагировало интернет-сообщество в соцсетях.

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