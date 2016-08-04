Вашингтон, 4 августа, 2016, 12:29 — ИА Регнум. В течение последних лет с помощью телескопа Kepler астрономам удалось обнаружить более 4000 планет, находящихся за пределами Солнечной системы.

WikiImages Космос. Далекие планеты

Американские специалисты выделили из них 20 космических тел, на которых потенциально возможно существование жизни, говорится в статье, опубликованной в научном издании Astrophysical Journal.

Специалисты из Университета Аризоны установили, что 216 из экзопланет находятся в так называемой зоне обитаемости, то есть вращаются вокруг своей звезды по орбите, при которой на планете не слишком тепло и не слишком холодно для существования воды в жидком состоянии. Для этого астрономам пришлось учитывать размер планет, расстояние от них до звезды и тип самого светила.

Из этих планет ученые выбрали еще 20, условия на которых наиболее схожи с земными. Это скалистые космические тела небольшого размера.

Теперь исследователям предстоит изучить их более подробно, чтобы точнее узнать, пригодны ли эти планеты для жизни.

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