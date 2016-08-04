Астрономы из США назвали число пригодных для жизни экзопланет
Вашингтон, 4 августа, 2016, 12:29 — ИА Регнум. В течение последних лет с помощью телескопа Kepler астрономам удалось обнаружить более 4000 планет, находящихся за пределами Солнечной системы.
Американские специалисты выделили из них 20 космических тел, на которых потенциально возможно существование жизни, говорится в статье, опубликованной в научном издании Astrophysical Journal.
Специалисты из Университета Аризоны установили, что 216 из экзопланет находятся в так называемой зоне обитаемости, то есть вращаются вокруг своей звезды по орбите, при которой на планете не слишком тепло и не слишком холодно для существования воды в жидком состоянии. Для этого астрономам пришлось учитывать размер планет, расстояние от них до звезды и тип самого светила.
Из этих планет ученые выбрали еще 20, условия на которых наиболее схожи с земными. Это скалистые космические тела небольшого размера.
Теперь исследователям предстоит изучить их более подробно, чтобы точнее узнать, пригодны ли эти планеты для жизни.
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