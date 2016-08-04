Москва, 4 августа, 2016, 14:20 — ИА Регнум. В Москве для молодых и многодетных матерей, семей с единственным кормильцем и воспитывающим детей с ограниченными возможностями необходимо увеличивать оказываемую поддержку, заявила корреспонденту ИА REGNUM глава общественного движения «Мамы Москвы» Кристина Симонян, комментируя инициативу приравнять время ухода за детьми к трудовому стажу. По ее словам, в городе растет социальная напряженность, а молодые семьи поставлены в безвыходное положение.

pixabay.com Мать и ребёнок

«В наше время, когда отменены бесплатные ясельные группы, когда пособия по уходу за ребенком составляют крохи, безусловно, с точки зрения профессионального роста, это было бы хорошим подспорьем. Сейчас у нас мама родила малыша и до 3х-летнего возраста ребенка находится в подвешенном состоянии. Если она хочет работать, то она должна найти няню. Бесплатных служб нет, а нанимать няню — опасно, потому что агенства не несут ответственность за них. Получается, мама и стаж теряет, и доход не получает. Если уж мы посадили наших мам дома, то пусть стаж будет», — сообщила Симонян.

Она добавила, что мамы неоднократно жалуются на размер компенсации на ребенка до 3х лет. «Ну невозможно же на 50 рублей в месяц выращивать ребенка. Даже в 2013 году это было 70 рублей. К тому же, очень много льгот убрали по оплате кухни, сделали платную продленку. Мы боремся против платной продленки, хотим вернуть бесплатные ясельные группы. Указы президента гласят, что все дети от 3-х лет должны быть обеспечены. Однако почему-то в департаментах расценили так, что до 3-х лет можно и не заботиться», — отметила глава общественно организации.

Напомним, на данный момент женщины получают ежемесячное пособие по уходу за ребенком, которое рассчитывается на основании зарплаты, начисленной за два последних календарных года.

Ранее член центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Любовь Духанина заявила Агентству «Москва», что вместе с департаментом образования города мамам предоставят полноценный выбор воспользоваться государственными соцгарантиями и ухаживать за ребенком или полноценно выйти на работу.

Кроме того, в Мосгордуме предлагали открыть специальные комнаты для грудного вскармливания в общественных местах города и создать в метрополитене рекламу для беременных о том, как родить здорового малыша.