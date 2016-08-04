Москва, 4 августа, 2016, 12:24 — ИА Регнум. В Москве состоялось подписание контракта между Акционерным обществом «Атомстройэкспорт» (инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом») и государственным учреждением «Агентство по атомной энергии Боливии» (ABEN) на предварительные инженерные изыскания по проекту сооружения Центра ядерных исследований и технологий на территории Многонационального государства Боливии, сообщили в Росатоме.

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«Подписанные контракты — важный этап начала практических работ по сооружению Центра. Инженерные изыскания — это уже непосредственный выход на площадку для получения данных, которые затем будут использоваться для проектирования и сооружения объекта», — отметил первый заместитель генерального директора — директор Блока по развитию и международному бизнесу Госкорпорации «Росатом» Кирилл Комаров.

Первые коммерческие контракты были заключены в марте 2016 года. Центр позволит Боливии начать работу по освоению атомных технологий и их применению для нужд науки, медицины, геологии, сельского хозяйства, других областей жизнедеятельности человека. В частности, центр позволит наладить производство в Боливии радиоизотопов для широкого применения в диагностике и лечении онкологических заболеваний, что повысит доступность ядерной медицины для населения Боливии.

Напомним, в настоящее время в России эксплуатируется свыше 20% от числа всех работающих исследовательских реакторов в мире. Всего Росатом построил в мире свыше 120 исследовательских реакторов, из них более 20 в зарубежных странах, в том числе в Китае, Вьетнаме, Египте, Венгрии, Германии, Чехии и др.