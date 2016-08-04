Уфа, 4 августа, 2016, 12:22 — ИА Регнум. В столице Башкирии суд признал виновным в убийстве 11-летней девочки и изнасиловании двух несовершеннолетних 36-летнегоу жителя Уфы Александра Валеткина. Преступник приговорён к пожизненному заключению, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

josealbafotos Тюрьма

Приговор в отношении Валеткина был оглашён сегодня, 4 августа. «Он признан виновным в убийстве 11-летней школьницы, её изнасиловании, совершении покушения на убийство другой 10-летней девочки и совершении иных насильственных действий сексуального характера в отношении обеих», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что Валеткин ранее не раз был судим, причём дважды — за изнасилование несовершеннолетних. Последний раз он освободился из заключения в 2013 году.

Нападение на десятилетнюю девочку преступник совершил в Ленинском районе Уфы 11 февраля 2014 года. После изнасилования, он стал душить свою жертву, а затем, считая девочку мёртвой, скрылся с места преступления. Девочка выжила и, добравшись до дома, сообщила о случившемся родителям.

Нападение на 11-летню школьницу произошла 21 сентября 2015 года. «Мужчина закрыл ей рот и нос своей рукой, после чего затащил в проем между металлических гаражей, где совершил с потерпевшей иные насильственные действия сексуального характера и изнасиловал её», — сообщили в пресс-службе. После этого Валеткин задушил свою жертву и скрылся.

Отмечается, что уголовное дело в отношении Валеткина состоит из семи томов, из которых два тома занимают экспертные исследования. Подсудимый частично признал свою вину лишь в отношении второго преступления, а в совершении первого счёл себя невиновным. В ходе следствия он имитировал самоубийство.

«Приговором суда Валеткину назначено наказание виде лишения свободы пожизненно», — говорится в сообщении.