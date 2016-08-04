Вашингтон, 4 августа, 2016, 12:22 — ИА Регнум. Известный голливудский актер и режиссер Клинт Иствуд готов поддержать кандидатуру миллиардера Дональда Трампа на выборах президента США. Об этом трехкратный лауреат «Оскара» заявил в интервью журналу Esquire.

Цитата из к/ф «Хороший, плохой, злой». Реж. Серджио Леоне. 1966. Италия — США — Испания Клинт Иствуд

«Трамп говорит то, что думает, — отмечает Иствуд. — Иногда это не очень хорошо, но иногда (…) То есть, я могу понять его, но не всегда согласен с ним».

По его словам, он готов поддержать Трампа, так как бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила о намерении идти по «стопам» нынешнего главы Белого дома Барака Обамы.

Ранее телеканал Fox News представил результаты общенационального опроса, согласно которым кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон опережает своего оппонента от Республиканской партии Дональда Трампа по поддержке среди населения США.

Согласно обнародованным данным, отдать свой голос на президентских выборах за Клинтон готовы 49% опрошенных, а за Трампа — 39%.

Читайте также: Опрос: Хиллари Клинтон опережает Дональда Трампа по популярности на 10%