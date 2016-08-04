Рига, 4 августа, 2016, 12:22 — ИА Регнум. Неадекватная ксенофобия и русофобия, царящая среди латышей, в последнее время приобретает клинические формы, заявил, комментируя решение Центра госязыка оштрафовать мэра Риги Нила Ушакова за использование Рижской думой русского языка в соцсетях, публицист Марис Краутманис, сообщает газета Neatkarīgā Rīta Avīze.

Цитата из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР Помешательство

По мнению Краутманиса, данное решение Центра госязыка является опасным и провокационным, поскольку может быть использовано против Латвийского государства.

«Это решение опасное и провокационное. Это настоящий пряник для российских интернет-троллей и медиапропагандистов, которые смогут использовать этот случай в направленных против Латвии телевизионных сюжетах. Неадекватная ксенофобия и русофобия, царящая среди латышей, в последнее время приобретает клинические формы.[…] Центр госязыка в этом случае предстает как популярный государственный цербер, который ходит по городу и ищет, где же какое-нибудь заявление или вывеска написана на чужом языке, а также следит за записями должностных лиц в интернете», — заявил публицист.

Краутманис также выразил мнение, что Центр госязыка пытается осуществить против русского языка такие репрессии, которые никогда не осуществлялись по отношению к латышскому языку. «Даже в самые мрачные советские времена, а также в царскую эпоху не было таких репрессий против латышского языка, какие сейчас Центр госязыка хочет осуществить против русского языка», — указал Краутманис.

По его словам, запретить Ушакову писать в социальной сети Facebook на русском языке — это то же самое, что запретить русским людям общаться друг с другом на их родном языке.

«Интернет-платформа Facebook создана и поддерживается за границей. При помощи этой социальной сети переписываются люди из разных стран на самых различных языках — в зависимости от того, какой сподручнее. Бывает, что латыши переписываются друг с другом на английском или русском языке, чтобы люди из других стран, участвующие в дискуссии, тоже поняли, о чем идет речь. Однако Центр госязыка хочет запретить Ушакову писать на русском языке силой и при помощи наказаний. Это примерно то же самое, если бы русским запретили разговаривать между собой на их родном языке. Не чересчур ли?» — пишет Краутманис.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Центр государственного языка оштрафовал мэра Риги Нила Ушакова за то, что Рижская дума использует русский язык для общения в соцсетях. Размер штрафа составил 140 евро. Тем временем, по словам Ушакова, Закон о государственном языке при этом не регулирует язык общения самоуправления со своими жителями в зарубежных социальных сетях. Также градоначальник заявил, что не будет платить штраф и намерен обжаловать его в суде.

Напомним, несмотря на то, что в Латвии русский язык является родным для 37,5% жителей, он по-прежнему имеет статус «иностранного». Регулярно вводятся дополнительные нормы по ограничению использования русского языка, за соблюдением которых следит специальная государственная структура под названием «Центр госязыка» (ЦГЯ), прозванный в русскоязычной среде «языковой инквизицией».

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