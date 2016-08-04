Рига, 4 августа, 2016, 12:17 — ИА Регнум. В Министерстве иностранных дел Латвии, комментируя выпуск Центробанком РФ серии памятных монет «Города-столицы государств, освобожденные советскими войсками от немецко-фашистских захватчиков», среди которых есть и посвященная Риге, заявили, что «Россия продолжает любыми средствами навязывать свою трактовку Второй мировой войны и послевоенных событий в Европе», сообщает портал Rus.delfi.lv.

Освобождение Риги советскими войсками. 1944

Так, МИД Латвии утверждает, что разгром нацизма и окончание Второй мировой войны принесли Латвии не свободу и восстановление государственности, а репрессии и десятилетия оккупации. «Такой шаг России также свидетельствует об отчаянной решимости РФ продолжать тиражирование этого одностороннего видения, даже несмотря на то, что это оказывает неблагоприятное влияние на ее образ в соседних странах», — говорится в сообщении министерства.

cbr.ru Монета в память об освобождении Риги от фашистов

Напомним, 1 августа Центральный банк Российской Федерации выпустил в обращение 5-рублёвые монеты из серии «Города — столицы государств, освобождённые советскими войсками от немецко-фашистских захватчиков». Монеты посвящены Минску, Киеву, Кишиневу, Белграду, Берлину, Братиславе, Будапешту, Бухаресту, Варшаве, Вене, Вильнюсу, Праге, Риге и Таллину.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, на выпуск памятных российских монет отреагировали и в Министерстве иностранных дел Литвы. «МИД Литвы знает и обращает внимание на выпущенные Центральным банком России монеты. У нас не возникает никаких сомнений относительно роли Красной армии и ее места в истории Литвы, — заявил политический директор МИДа Литвы Роландас Качинскас. — Позицию России мы знаем, и выпуск монет только подтверждает, что Россия еще не готова к исторической правде о советской оккупации».

В свою очередь Банк России ответил МИДу Литвы: «Никакие геополитические изменения, которые происходили с момента окончания Второй мировой войны, не могут поставить под сомнение бесспорную важность победы над фашизмом для всех народов Европы и мира. И именно этой победе посвящена серия памятных монет Банка России».

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