Додома, 4 августа, 2016, 12:15 — ИА Регнум. Китай призывает Танзанию к сотрудничеству по вопросу развития солнечной энергетики, сообщает танзанийская газета Mwananchi.

pixabay.com Солнечные батареи

Большая часть Африки находится в тропической зоне. Танзания одна из тех стран, которые наиболее близко расположены к экватору. Профессор пекинского университета Ма Чжун заявил, что регион Танзании один из самых подходящих для вложения капитала в производство солнечной энергии.

«Материковая часть Танзании круглый год получает большое количество солнечного света, что может позволить генерировать электричество бесперебойно», — сказал профессор Ма Чжун, являющийся также руководителем школы охраны окружающей среды и природных ресурсов при университете Ренмин в Пекине.

Он отметил, что правительство Китая сокращает развитие ядерной энергетики после катастрофы в Японияи: «В настоящее время Китай сосредоточен на четырех основных источниках энергии: ветер, солнце, нефть и твердые отходы»

Он также отметил, что правительство Китая сокращает использования угля из-за сильного загрязнения окружающей среды.

Китай обладает технологиями, которые может применить Танзания и любая другая страна Восточной и Центральной Африки. Такое сотрудничество может усилить экономику обеих стран и решить проблему сельских районов Африки, где люди страдают от отсутствия электроэнергии.