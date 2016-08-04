Пекин, 4 августа, 2016, 12:13 — ИА Регнум. Руководство столичного парка дикой природы Бадалин, печально известного из-за недавнего нападения двух сибирских тигров на посетителей заповедника, опровергло информацию о повторной атаке хищников. Накануне в китайском сегменте сети Интернет появился видеоролик, в котором камера наружнего наблюдения засняла атаку тигра на автомобиль с людьми.

Claudio Gennari Тигр

«Нет никаких причин утверждать, что инцидент произошел на территории нашего заповедника. Более того, это невозможно по причине того, что парк до сих пор не возобновил свою деятельность после печального инцидента 24 июля», — заявил журналистам коммерческий директор парка Ху Ляошэ.

Представитель администрации также опроверг слухи о том, что вторая женщина, пострадавшая от нападения тигра, скончалась. Ху Ляошэ сообщил, что в настоящий момент женщина находится в Третьей больнице Пекинского университета. Врачи оценивают ее состояние как стабильное.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 24 июня в пригороде Пекина на посетителей парка дикой природы Бадалин напал сибирский тигр, в результате чего один человек погиб, еше один получил ранения.