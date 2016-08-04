Тула, 4 августа, 2016, 12:10 — ИА Регнум. В Туле сотрудники УФСБ пресекли деятельность группы сотрудников одного из оборонных предприятий, воровавших продукцию завода, а именно — боеприпасы. Об этом ИА REGNUM сообщили в ведомстве.

ru.torange.biz Патроны

Как сообщается, сотрудников ОАО «Тульский патронный завод» поймали с поличным: в ходе личного досмотра было обнаружено 200 патронов. Позже у членов группировки сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли два пистолета Макарова, в том числе один приспособлен для бесшумной стрельбы, гладкоствольное ружье 16 калибра и 980 патронов для нарезного огнестрельного оружия.

В настоящее время участники группировки задержаны, в отношении них возбуждены уголовные дела по статье о хищении оружия и боеприпасов. Также рассматривается вопрос о возбуждении дела по статье о незаконном приобретении, передачи, сбыте и хранении оружия и боеприпасов.